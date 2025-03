Beliebtes „Raxbräu“-Bier bekommt coole Location

Am 21. März bekommt das beliebte Bier „Raxbräu“ aus der gleichnamigen Bergregion eine neue Heimat. Das ehemalige Kino und Musikerheim in Hirschwang an der Rax wird zu einer feinen Brau- und Gourmetlocation umgebaut. Anstatt 300 Liter pro Woche werden können dann 6000 Liter gebraut werden.