Große Baustellen: Keine Schonfrist für Regierung

Ein dicht gedrängtes Programm wartet auf die neuen Minister. Die Regierungsspitze aus Christian Stocker (ÖVP), Andreas Babler (SPÖ) und Beate Meinl-Reisinger (NEOS) absolviert zunächst erste Medientermine. Auch die anderen Minister werden voraussichtlich Interviews geben und sich mit dem neuen Arbeitsplatz bekannt machen.

Am Mittwoch tagt der erste Ministerrat. Ob und welche Beschlüsse getroffen werden, war am Montag noch offen. Es könnten einige Dinge für die Nationalratssitzung am Freitag vorbereitet werden. Im Anschluss soll dem Vernehmen nach eine zweistündige Fragerunde mit Journalisten geplant sein.

Am Donnerstag ist Stocker beim EU-Sondergipfel zur Ukraine und den US-Beziehungen in Brüssel. In Wien tagt der Budgetausschuss, wo einiges für die Sitzung am Freitag auf Schiene gebracht wird.

Dort hat die Regierung ihren großen Auftritt im Nationalrat. Stocker wird traditionell seine Regierungserklärung abgeben.