Muss Chance nutzen: Showdown für ÖFB-Legionär!

Plea-Abgang ist Chance für Stöger

Plea hat den Verein im Sommer in Richtung PSV Eindhoven verlassen und die Spielmacher-Position bei den „Fohlen“ muss deshalb neu besetzt werden. Es wäre die Traumrolle für Stöger, der nun seine Chance nutzen will. Trainer Gerardo Seoane traut es dem Österreicher zu, doch viel Zeit wird er Stöger nicht geben, um abzuliefern.