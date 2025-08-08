Muss Chance nutzen: Showdown für ÖFB-Legionär!

ÖFB-Legionär Kevin Stöger will sich in seiner zweiten Saison bei Borussia Mönchengladbach durchsetzen. Am Freitagabend im Testspiel gegen Premier-League-Verein FC Brentford kommt es für den Österreicher zum Showdown.
Nach seinem Wechsel aus Bochum verlief die erste Saison von Stöger bei Gladbach noch etwas durchwachsen. An Alassane Plea gab es meist kein Vorbeikommen. Doch der Österreicher zeigte Kampfgeist und schien sich gegen Ende der Saison immer besser zurechtzufinden.
Plea-Abgang ist Chance für Stöger
Plea hat den Verein im Sommer in Richtung PSV Eindhoven verlassen und die Spielmacher-Position bei den „Fohlen“ muss deshalb neu besetzt werden. Es wäre die Traumrolle für Stöger, der nun seine Chance nutzen will. Trainer Gerardo Seoane traut es dem Österreicher zu, doch viel Zeit wird er Stöger nicht geben, um abzuliefern.
Wie die „Bild“ berichtet, soll sogar das Testspiel gegen Brentford am Freitag die Weichen stellen. In London kommt es für Stöger zum Showdown! Liefert er ab, dürfte Seoane mit ihm für die neue Saison planen, wenn nicht, muss er wohl erneut bangen.
