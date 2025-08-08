Bombe? Arbeiter stießen auf mysteriösen Gegenstand

Stießen Bauarbeiten bei Grabungen am Freitag in Spiss (Tiroler Bezirk Landeck) auf eine alte Fliegerbombe? Ein Fund in der Gemeinde sorgte am Vormittag für ordentlich Unruhe. Das Objekt wurde sichergestellt.
Gegen 10 Uhr sorgte ein Fund bei Baggerarbeiten neben einer Gemeindestraße in Spiss für Aufsehen! Ein rund 35 x 50 Zentimeter großer Aluminiumbehälter tauchte plötzlich auf.
Die Arbeiter reagierten schnell, hätte es sich um eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg handeln können. Die Arbeiten wurden umgehend unterbrochen und die Polizei informiert.
Objekt identifiziert und sichergestellt
„Vor Ort konnte das mit Erde gefüllte Objekt aufgefunden und im Zuge der Recherchen vor Ort, als druckloser, abgeworfener alter Sauerstoffbehälter eines US-Bombers aus dem Zweiten Weltkrieg identifiziert werden“, heißt es seitens der Polizei.
Glück im Unglück somit alle Beteiligten. Die gute Nachricht: „Der gefahrlose und dann entleerte Behälter wurde gesichert und der Gemeinde Spiss zu Ausstellungszwecken überlassen“, so die Exekutive abschließend.
