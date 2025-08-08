Bakterien im Wasser: Stadt ruft Notfallplan aus

Öffentliche Entnahmestellen

Um die Versorgung mit sicherem Trinkwasser zu gewährleisten, stehen rund um die Uhr mehrere öffentliche Entnahmestellen zur Verfügung, darunter der Hl. Brunnen, der Grander Plassauerhof (Betten Reingruber), das Grander Kapuzinerkloster (Garten), der Brunnen bei der Feuerwehr, der Grander Weyer, der Grander Klosterplatz, der Trinkbrunnen am Marktplatz, der Brunnen am Kirchenplatz, der Brunnen am Rinnholzplatz sowie der Grander Franz Josef Park.