E-coli-Alarm

Bakterien im Wasser: Stadt ruft Notfallplan aus

Oberösterreich
08.08.2025 13:05
In Teilen von Gmunden muss Leitungswasser wegen eines E.-coli-Befunds derzeit vor dem Trinken ...
In Teilen von Gmunden muss Leitungswasser wegen eines E.-coli-Befunds derzeit vor dem Trinken abgekocht werden.(Bild: P. Huber)

In der Stadtgemeinde Gmunden (OÖ) ist im Bereich Tastelberg bei einer routinemäßigen Untersuchung des Trinkwassers eine Belastung mit E.-coli-Bakterien festgestellt worden. Diese Bakterien können beim Menschen gesundheitliche Beschwerden wie Übelkeit, Erbrechen und Durchfall verursachen. 

0 Kommentare

Die zuständigen Behörden arbeiten derzeit intensiv daran, die Quelle der Verunreinigung zu ermitteln und die Situation so rasch wie möglich zu beheben. Die Stadtgemeinde bittet alle Betroffenen, das Leitungswasser bis auf Weiteres vor der Verwendung mindestens drei Minuten sprudelnd abzukochen.

Dies gilt für das Trinken, die Zubereitung von Speisen sowie das Waschen von Obst und Gemüse. Auch bei der Zubereitung von Kaffee oder Tee ist abgekochtes Wasser zu verwenden, da herkömmliche Kaffeemaschinen das Wasser nicht ausreichend erhitzen, um Keime sicher abzutöten.

Betroffene Straßenzüge

Am Bäckerberg, Am Moosberg, Am Sonnenhang, Am Weinberg, An der Pferdeeisenbahn, Annastraße, Aribachweg, Blumauerweg, Brunnenweg, Cumberlandpark, Cumberlandstraße, Ebenweg, Engelhofstraße, Engerbachweg, Fichtenweg, Flachbergweg, Föhrenweg, Georgstraße, Grünbergweg, Himmelreichstraße, Hofgarten, Im Gsperr, In der Klamm, In der Schörihub, Koaserbauer-Straße, Kohlbachweg, Krottenseestraße, Laudachseestraße, Leitenstraße, Lembergweg, Linzerstraße, Moosbergweg, Moosgasse, Moränenweg, Obere Krottenseestraße, Obere Schörihub, Quellenweg, Sammerleitenweg, Scharnsteinerstraße, Schiffnerstraße, Schlagenstraße, Schmideggstraße und Tastelbergweg.

Zu beachten bei Boiler und Geschirrspüler
Empfohlen wird zudem, Warmwasserboiler vorübergehend auf 70 bis 80 Grad einzustellen, Geschirrspüler nur mit Programmen zu betreiben, die mindestens 85 Grad erreichen, und auf Energiesparprogramme zu verzichten. Arbeitsflächen sollten mit heißem Wasser und einem Reinigungsmittel mit Desinfektionswirkung gesäubert und anschließend mit abgekochtem oder sehr heißem Wasser nachgespült werden.

Öffentliche Entnahmestellen
Um die Versorgung mit sicherem Trinkwasser zu gewährleisten, stehen rund um die Uhr mehrere öffentliche Entnahmestellen zur Verfügung, darunter der Hl. Brunnen, der Grander Plassauerhof (Betten Reingruber), das Grander Kapuzinerkloster (Garten), der Brunnen bei der Feuerwehr, der Grander Weyer, der Grander Klosterplatz, der Trinkbrunnen am Marktplatz, der Brunnen am Kirchenplatz, der Brunnen am Rinnholzplatz sowie der Grander Franz Josef Park.

Nächste Probeentnahme am Montag
Die nächste Probenentnahme ist für den 11. August angesetzt. Die Stadtgemeinde kündigt an, die Bevölkerung umgehend über neue Erkenntnisse zu informieren und bedankt sich für Verständnis und Mithilfe. 

Porträt von Mario Ruhmanseder
Mario Ruhmanseder
Oberösterreich

