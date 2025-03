Stopp für Familiennachzug: „Machen das sofort“

„Glasklares Bekenntnis zu Europa“

„Natürlich muss ich lernen“, ergänzte die neue Außenministerin Meinl-Reisinger auf den Einwand, dass sie keine Erfahrung in der Außenpolitik habe. Während Babler sich zur Neutralität bekannte, ließ Meinl-Reisinger auf Differenzen in diesem Bereich anklingen. Man bekenne sich aber als Dreier-Koalition „glasklar“ zu Europa. „Wir können uns nur gemeinsam schützen.“ Stocker wand vor allem in Hinblick auf die neue Situation in den USA ein, dass man sich „vielleicht viel zu lange in Sicherheit gewogen“ habe.