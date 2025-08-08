Eltern gegen Zwangszuteilung an Brennpunktschulen

Brennpunktschule nicht durch Eltern, sondern System

Dass Eltern durch ihren intensiven Einsatz für den Wunschschulplatz das Entstehen von Brennpunktschulen befördern könnten, weist Haschka zurück. Eltern würden ihre Kinder immer an jenem Standort anmelden, der ihnen am besten für ihr Kind geeignet scheine. Das System der beliebten und unbeliebten Schulen werde vielmehr durch das System verfestigt, weil Kinder, deren Eltern sich nicht so gut mit den Schulen auskennen und jene, die keinen Platz mehr an ihrer eigentlichen Wunschschule bekommen, von der Bildungsdirektion oder Gemeinde einer unbeliebteren Schule zugeteilt werden.

Der von der Bundesregierung geplante „Chancenbonus“ sollte daher nur in Verbindung mit mehr Wahlfreiheit umgesetzt werden. Über diesen sollen Schulen, an denen besonders viele Kinder und Jugendliche nicht gut Deutsch sprechen und Eltern mit niedrigem Bildungsabschluss haben, mehr Geld bekommen. Wenn Schulen bisher keine attraktiven Angebote geschaffen hätten, durch die der Standort beliebt würde, „wird auch mit etwas mehr Geld nicht viel erreicht“.