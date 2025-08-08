Rosenbauer steigerte Umsatz im ersten Halbjahr

Bilanzsumme leicht gesenkt

Die Bilanzsumme verringerte sich im Periodenvergleich auf 1.293,8 Millionen Euro (30. Juni 2024: 1302,4 Mio. Euro). Die größte Veränderung weist dabei das kurzfristige Vermögen aus. Dieses sank bis zum Stichtag auf 1.013,3 Millionen Euro (30. Juni 2024: 1033,0 Mio. Euro). Die Vorräte reduzierten sich auf 684,8 Millionen Euro (30. Juni 2024: 704,6 Mio. Euro). Die Forderungen und sonstigen Vermögenswerte lagen mit 298,8 Millionen Euro über dem Wert der Vorjahresperiode (30. Juni 2024: 274,4 Mio. Euro).

Verschuldung auch gesenkt

Die Nettoverschuldung sank im Periodenvergleich von 501,5 Millionen Euro auf 314,3 Millionen Euro. Das spiegelt zum einen den Mittelzufluss aus der erfolgreich abgeschlossenen Kapitalerhöhung und zum anderen die weitere Verbesserung beim Trade Working Capital wider. Das Trade Working Capital lag bei 477,4 Millionen Euro (1-6/2024: 536,1 Mio. Euro).