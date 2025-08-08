Mega-Brücke: Hunderte Enteignungen stehen bevor

Mehr als 440 Grundstücke müssen auf der sizilianischen Seite sowie in der Region Kalabrien auf dem Festland enteignet werden, um Platz für die Brücke sowie die dazugehörigen Straßen- und Eisenbahnverbindungen zu schaffen. Umweltaktivisten weisen in einer Beschwerde an die EU-Kommission auf ernste Gefahren für das lokale Ökosystem hin. Es wird geschätzt, dass rund 1000 Menschen ihr Zuhause verlieren könnten. Zudem wird eine rechtswidrige Kostensteigerung seit der ersten Vergabe des Projekts von ursprünglich 8,5 auf jetzt 13,5 Milliarden Euro gewittert, was gegen das EU-Vergaberecht verstoßen könnte.