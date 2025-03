So reagiert Brüssel auf die neue Bundesregierung

Antrittsbesuch Stockers bei EU womöglich am Donnerstag

Laut einer Sprecherin der EU-Kommission steht das Datum für den traditionellen Antrittsbesuch des neuen Bundeskanzlers bei den EU-Institutionen noch nicht offiziell fest; es könnte aber „am Rande des EU-Gipfels“ sein, so die Sprecherin am Montag. Der Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs und -chefinnen am Donnerstag in Brüssel dürfte der erste werden, bei dem Stocker Österreich in diesem Rahmen vertritt. Im Zentrum des Treffens stehen die Stärkung der Verteidigungsfähigkeit Europas und die Unterstützung der Ukraine.