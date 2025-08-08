Prinzessin Beatrice erstmals als zweifache Mama

Happy Birthday, Prinzessin Beatrice! Die älteste Tochter von Prinz Andrew und Sarah, Herzogin von York, wurde am Freitag 37 Jahre alt – und dieses Jahr ist der Ehrentag besonders süß: Es ist ihr erster Geburtstag, seit Töchterchen Athena Elizabeth Rose im Jänner das Licht der Welt erblickte.
Athena ist nicht nur das vierte Enkelkind der Herzogin und des Herzogs von York, sondern auch auf Platz 11 der britischen Thronfolge – direkt hinter ihrer großen Schwester Sienna. Weil sie noch so klein ist, gibt es auch keine große Party für Prinzessin Beatrice. Die feiert lieber im engsten Familienkreis mit Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi und ihren beiden kleinen Prinzessinnen.
Allererster öffentlicher Auftritt
Erst vergangene Woche zeigte sich die Familie bei einem ganz besonderen Anlass: Gemeinsam mit tausenden Fans jubelten sie den englischen „Lionesses“ zu, die den EM-Titel im Frauenfußball geholt hatten. Für Athena war es der allererste öffentliche Auftritt – und sie stahl mit ihrem Mini-Auftritt glatt ein Stückchen vom Rampenlicht.
Zwischen royaler Repräsentanz und Kuschelmomenten zu Hause genießt Prinzessin Beatrice damit gerade einen Sommer voller Glücksmomente – und demnächst geht es vermutlich nach Schottland. Die Königsfamilie verbringt traditionell einige Zeit im August auf Schloss Balmoral.
