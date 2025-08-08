Prinzessin Beatrice erstmals als zweifache Mama

Athena ist nicht nur das vierte Enkelkind der Herzogin und des Herzogs von York, sondern auch auf Platz 11 der britischen Thronfolge – direkt hinter ihrer großen Schwester Sienna. Weil sie noch so klein ist, gibt es auch keine große Party für Prinzessin Beatrice. Die feiert lieber im engsten Familienkreis mit Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi und ihren beiden kleinen Prinzessinnen.