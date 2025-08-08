Italienische Bauern zerstören Wassermelonen

Bauern beklagen Krise in der Landwirtschaft

„Wir Bauern fordern die Anerkennung der Ernsthaftigkeit dieser Krise – zum Schutz des Einkommens der Landwirte und der Würde eines Sektors, der nicht weiter schweigend leiden kann“, betont Pietro Bozzo, Direktor von Coldiretti in Kalabrien. „Wir können nicht akzeptieren, dass landwirtschaftliche Arbeit wie Abfallware behandelt wird. Es braucht Transparenz in der Lieferkette, Respekt für die Herkunft und effektivere Kontrollen bei Importen, die oft Verzerrungen und Spekulationen zum Nachteil unseres italienischen Produkts verursachen“, so Bozzo abschließend.