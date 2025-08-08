Vorteilswelt
Salzburg, Rapid & Co.

Andreas Herzog: „Ernüchternd! Das zipft mich an“

Bundesliga
08.08.2025 13:01
Andreas Herzog analysiert in seiner „Krone“-Kolumne das Europacup-Abschneiden der heimischen ...
Andreas Herzog analysiert in seiner „Krone“-Kolumne das Europacup-Abschneiden der heimischen Klubs.(Bild: GEPA)
0 Kommentare

Diese Europacup-Woche war ernüchternd, ein Weckruf für Österreichs Vereine. Kein einziger Sieg gegen alles andere als übermächtige Mannschaften – Salzburgs Gegner FC Brügge vielleicht ausgenommen, das ist eine starke Truppe.

Nur der WAC war in Griechenland europacupreif. Die Leistung von Rapid war zwar grundsätzlich auch ansprechend, aber die Chancenauswertung nicht. Normalerweise muss Rapid locker mit zwei Toren Vorsprung nach Schottland reisen. Aber nun hat man Dundee, das bei allem Respekt kein Topklub ist, fürs Rückspiel Lunte riechen lassen. Und die Austria? Die kassiert ein Tor nach dem anderen, in Ostrava waren es gleich vier. Dabei war die Defensive letzte Saison das Prunkstück der Violetten. Darauf muss schnell das Augenmerk gerichtet werden.

Was mich am meisten anzipft, ist die Tatsache, dass trotz der mäßigen Leistungen und Ergebnisse kaum (junge) Österreicher zum Einsatz kommen. Wenn es jetzt um die Gruppenphasen und damit um richtig viel Geld für die Klubs geht, dann erwarte ich mir von den hochgepriesenen Neuen und Legionären schon deutlich mehr, da müssen sie einfach gleich auf Anhieb funktionieren und den Unterschied ausmachen! Die Chance aufs Weiterkommen lebt aber für alle Vereine noch. Vielleicht kam dieser Augenöffner gerade noch rechtzeitig.

Andreas Herzog
