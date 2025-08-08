Andreas Herzog: „Ernüchternd! Das zipft mich an“

Was mich am meisten anzipft, ist die Tatsache, dass trotz der mäßigen Leistungen und Ergebnisse kaum (junge) Österreicher zum Einsatz kommen. Wenn es jetzt um die Gruppenphasen und damit um richtig viel Geld für die Klubs geht, dann erwarte ich mir von den hochgepriesenen Neuen und Legionären schon deutlich mehr, da müssen sie einfach gleich auf Anhieb funktionieren und den Unterschied ausmachen! Die Chance aufs Weiterkommen lebt aber für alle Vereine noch. Vielleicht kam dieser Augenöffner gerade noch rechtzeitig.