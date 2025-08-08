„Intensive Saison“: Straßen-WM ohne Wout van Aert
Radsport
Der Belgier Wout van Aert wird diesen Herbst keine Straßen-WM und -EM bestreiten.
Sein Team Visma-Lease a Bike begründete den Verzicht des Belgiers mit einer intensiven Saison, die bereits mit den Querfeldeinrennen im Winter begonnen hatte und über die Frühjahrsklassiker bis zu zwei Grand Tours führte.
Seine erfolgreiche Saison will der Gewinner der Schlussetappe der Tour de France am 20. September mit der Teilnahme am Eintagesrennen „Super 8 Classic“ in seiner Heimat beenden. Zuvor sind für den 30-Jährigen Starts bei der Deutschland Tour und bei den beiden kanadischen World-Tour-Rennen in Québec und Montreal geplant.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.