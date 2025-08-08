Asylexperte warnt: „Dann droht uns Trump-Szenario“

Seit dem Sommer 2015, in dem rund 1,3 Millionen Asylanträge in der EU gestellt wurden, ist Migration ein zentrales Streitthema europäischer Politik. Österreich zählte gemessen an der Bevölkerung zu den aufnahmestärksten Ländern. „Österreich hat in diesen letzten zehn Jahren über 175.000 Menschen positive Asylentscheidungen gegeben und sie als Flüchtlinge anerkannt. Das war pro Kopf die Nummer eins in Europa. Also Österreich war der Europameister bei positiven Asylentscheidungen“, erklärte Knaus am Donnerstagabend in der „ZiB 2“.

„Nicht durchdacht, keine Wirkung“

Trotz vieler Reformversuche bleibt das Asylsystem bis heute jedoch eine ungelöste Herausforderung. ORF-Moderator Stefan Lenglinger verwies im Interview auf die Tatsache, dass die Mehrheit in der Bevölkerung nach wie vor der Meinung sei, dass zu viele Menschen kämen. „Die anderen haben weniger getan“, betonte Knaus, die Diskussionen in der EU hätten sich jetzt zehn Jahre lang alle im Kreis gedreht, seien nicht durchdacht gewesen, hätten keine Wirkung gehabt.