August-Vollmond stört heuer Sternschnuppennächte

Doch weil der Mond zu dieser Zeit auch noch hell leuchtet, werden heuer die Perseiden bedauerlicherweise vom Erdtrabanten überstrahlt. Zudem fällt das Maximum des Meteorschauers in die Abendstunden, was ebenfalls nachteilig zur Beobachtung der Sternschnuppen ist, die sich am besten in tiefdunkler Nacht bestaunen lassen.