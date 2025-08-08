August-Vollmond stört heuer Sternschnuppennächte

Die Vollmondnacht am Samstag verspricht aufgrund der günstigen Wetterlage ein besonders sehenswertes Ereignis zu werden. Doch ein Nachteil hat die Mondphase leider diesen Sommer, denn wenige Tage darauf haben die Perseiden ihren Höhepunkt und werden durch den strahlend hellen Erdtrabanten die Sternschnuppen überschatten.
Der Vollmond im August soll nach aktueller Wetterprognose gut zu sehen sein: Am Samstag sollen nur Schleierwolken den Himmel etwas trüben. Gute Aussichten also für eine bezaubernde Sommernacht im Mondschein!
Der Vollmond im August wird auch als Ernte- oder Getreidemond bezeichnet – eine Bezeichnung, die sich nach der Natur bzw. der Jahreszeit richtet. Amerikanische Ureinwohner bezeichnen ihn auch als Störmond, weil im Spätsommer besonders viele Störe gefangen werden.
Mond strahlt heller als der Meteorschauer
Doch heuer fällt der Vollmond leider ungünstig, was ein anderes Phänomen betrifft: Denn am 12. August erreichen die Perseiden ihren Höhepunkt. Der jährlich wiederkehrende Meteorstrom sorgt dafür, dass am Nachthimmel Sternschnuppen regnet.
Doch weil der Mond zu dieser Zeit auch noch hell leuchtet, werden heuer die Perseiden bedauerlicherweise vom Erdtrabanten überstrahlt. Zudem fällt das Maximum des Meteorschauers in die Abendstunden, was ebenfalls nachteilig zur Beobachtung der Sternschnuppen ist, die sich am besten in tiefdunkler Nacht bestaunen lassen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.