Perseiden überschattet

August-Vollmond stört heuer Sternschnuppennächte

Österreich
08.08.2025 13:46
Bei Vollmond sind weniger Sternschnuppen zu beobachten, da der Erdtraband diese mit seinem ...
Bei Vollmond sind weniger Sternschnuppen zu beobachten, da der Erdtraband diese mit seinem hellen Licht überstrahlt.(Bild: iron89 - stock.adobe.com)

Die Vollmondnacht am Samstag verspricht aufgrund der günstigen Wetterlage ein besonders sehenswertes Ereignis zu werden. Doch ein Nachteil hat die Mondphase leider diesen Sommer, denn wenige Tage darauf haben die Perseiden ihren Höhepunkt und werden durch den strahlend hellen Erdtrabanten die Sternschnuppen überschatten.

0 Kommentare

Der Vollmond im August soll nach aktueller Wetterprognose gut zu sehen sein: Am Samstag sollen nur Schleierwolken den Himmel etwas trüben. Gute Aussichten also für eine bezaubernde Sommernacht im Mondschein!

Der Vollmond im August wird auch als Ernte- oder Getreidemond bezeichnet – eine Bezeichnung, die sich nach der Natur bzw. der Jahreszeit richtet. Amerikanische Ureinwohner bezeichnen ihn auch als Störmond, weil im Spätsommer besonders viele Störe gefangen werden.

Mond strahlt heller als der Meteorschauer
Doch heuer fällt der Vollmond leider ungünstig, was ein anderes Phänomen betrifft: Denn am 12. August erreichen die Perseiden ihren Höhepunkt. Der jährlich wiederkehrende Meteorstrom sorgt dafür, dass am Nachthimmel Sternschnuppen regnet.

Doch weil der Mond zu dieser Zeit auch noch hell leuchtet, werden heuer die Perseiden bedauerlicherweise vom Erdtrabanten überstrahlt. Zudem fällt das Maximum des Meteorschauers in die Abendstunden, was ebenfalls nachteilig zur Beobachtung der Sternschnuppen ist, die sich am besten in tiefdunkler Nacht bestaunen lassen. 

