Investor Pecik: Verfahren mit Diversion erledigt

In der Anklage war es um Peciks Zeit als Mitglied des Aufsichtsrats der Telekom Austria AG gegangen. Er sei damit „ein wichtiges Bindeglied zwischen dem Unternehmen und der Republik Österreich als maßgeblicher Eigentümerin“, hatte die WKStA im Strafantrag vom März festgehalten.

Pecik sei aus diesem Grund im Finanzministerium „sehr gut vernetzt“ gewesen und hätte sich entschlossen, „sich zur Erreichung seiner Ziele und Durchsetzung seiner Interessen im Zusammenhang mit der Telekom Austria AG der koordinierenden, unterstützenden und beratenden Hilfe des MMag. Schmid (...) zu bedienen“. Thomas Schmid war seit 2013 Kabinettschef im von der ÖVP geführten Finanzministerium und stieg 2015 zum Generalsekretär auf, Pecik war von August 2012 bis Juni 2017 Mitglied des Telekom-Aufsichtsrats.