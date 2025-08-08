Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schmid eingeladen

Investor Pecik: Verfahren mit Diversion erledigt

Gericht
08.08.2025 14:24
Promi-Investor Ronny Pecik erhielt eine Diversion in der Causa Casinos.
Promi-Investor Ronny Pecik erhielt eine Diversion in der Causa Casinos.(Bild: Zwefo)

Das Strafverfahren gegen Promi-Investor Ronny Pecik in der Causa rund um die Casinos Austria AG wurde mit einer Diversion erledigt, wie die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft am Freitag mitteilte. Pecik war Vorteilszuwendung vorgeworfen worden. Der Unternehmer, der auch mehrere Nachtklubs besitzt, übernahm dafür die Verantwortung. 

0 Kommentare

Pecik war von der WKStA beschuldigt worden, dem ehemaligen Finanzministeriums-Generalsekretär Thomas Schmid mehrfach Luxusautos im Hochpreissegment unentgeltlich überlassen und Rechnungen eines Schneiders für zehn Herrenanzüge bezahlt zu haben, wodurch er diesem insgesamt Vorteile im Wert von 17.300 Euro gewährt habe.

Pecik ersparte sich mehrtägige Verhandlung
„Im Verfahren wegen Vorteilszuwendung gegen den Unternehmer Ronny Pecik (§ 307a StGB) hat der Angeklagte nach Anklage durch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft nunmehr die Verantwortung für die ihm vorgeworfene Vorteilszuwendung übernommen“, teilte die Justizbehörde mit. Damit hat sich Pecik eine wohl mehrtägige Verhandlung am Landesgericht Wien erspart. Das Verfahren ist damit rechtskräftig beendet. 

Spekuliert wird, dass Peciks neuer Verteidiger ihm zu diesem Schritt geraten hatte. Der von dem Promi-Investor beigezogene Wiener Rechtsanwalt Lukas Kollmann – ein Spezialist für Vermögens-, Wirtschafts- und Korruptionsstrafrecht – brachte Anfang Juli einen Antrag auf diversionelle Erledigung ein, nachdem gegen Pecik an sich bereits im vergangenen Mai verhandelt hätte werden sollen. Der terminlich anberaumte Prozess musste allerdings kurzfristig aufgrund einer schweren Erkrankung des 63-jährigen Angeklagten verschoben werden.

„Spürbare Geldbuße“ für Promi-Unternehmer
Da Pecik zudem zu einer „spürbaren Geldbuße“, in diesem Fall 60.000 Euro, bereit gewesen sei, habe sich die WKStA nicht gegen eine Diversion ausgesprochen. Pecik gilt mit der diversionellen Erledigung jedenfalls weiterhin als gerichtlich unbescholten.

In der Anklage war es um Peciks Zeit als Mitglied des Aufsichtsrats der Telekom Austria AG gegangen. Er sei damit „ein wichtiges Bindeglied zwischen dem Unternehmen und der Republik Österreich als maßgeblicher Eigentümerin“, hatte die WKStA im Strafantrag vom März festgehalten. 

Pecik sei aus diesem Grund im Finanzministerium „sehr gut vernetzt“ gewesen und hätte sich entschlossen, „sich zur Erreichung seiner Ziele und Durchsetzung seiner Interessen im Zusammenhang mit der Telekom Austria AG der koordinierenden, unterstützenden und beratenden Hilfe des MMag. Schmid (...) zu bedienen“. Thomas Schmid war seit 2013 Kabinettschef im von der ÖVP geführten Finanzministerium und stieg 2015 zum Generalsekretär auf, Pecik war von August 2012 bis Juni 2017 Mitglied des Telekom-Aufsichtsrats. 

Lesen Sie auch:
Investor Ronny Pecik wird von der WKStA angeklagt. 
In Causa Casinos
WKStA erhebt Anklage gegen Promi-Investor Pecik
31.03.2025
Insider-Verdacht
Verkauf von Aktien: Investor Pecik unter Druck
17.03.2021

Umtriebiger Investor
Ronny Pecik gilt als einer der umtriebigsten Investoren Österreichs. Neben Anteilen an diversen Industrie- und Technologienkonzernen hielt er auch jahrelang Anteile an der Telekom Austria. 2012 verkaufte er sein Aktienpaket an den mexikanischen Milliardär Carlos Slim, respektive dessen Unternehmen América Móvil und wurde Aufsichtsratsmitglied.

2022 eröffnete er gemeinsam in den Räumlichkeiten des ehemaligen „Platzhirsch“ am Wiener Opernring gemeinsam mit Joachim Natschläger die Champagner-Disko „Chalet Club Heidi“. Außerdem kaufte er mit Partnern das Wiener Althan Quartier.

Was ist eine Diversion?

Das Instrument der Diversion ist eine Möglichkeit, ein Strafverfahren ohne ein Urteil zu beenden: Der Beschuldigte ... 

  • erbringt etwa gemeinnützige Leistungen, erfüllt sonstige Auflagen,
  • oder zahlt einen festgesetzten Geldbetrag.

Durch Diversion dürfen nur Verfahren mit Delikten beendet werden, deren Strafdrohung fünf Jahre nicht übersteigt (im vorliegenden Fall beträgt die maximale Strafdrohung drei Jahre). Weitere Voraussetzungen für die Diversion sind ...

  • dass der Sachverhalt hinreichend geklärt ist,
  • und die Übernahme der Verantwortung durch den Beschuldigten bzw. Angeklagten für die angelasteten Taten.

Geschäfte auch mit René Benko
Und auch mit Österreichs wohl prominentestem U-Häftling René Benko gab es Verknüpfungen. So kauften Benkos Signa Holding und Pecik im Jahr 2014 gemeinsam das Areal am früheren Nordbahnhofgelände, wo sich mittlerweile der Bürokomplex Austria Campus befindet.

Einstige Vertraute Peciks, nämlich die Manager Thomas Limberger und Robert Schimanko, bekleideten Schlüsselrollen im Schattenreich Benkos – wir berichteten. Limberger war ab Ende 2024 im Vorstand der Laura Privatstiftung. Schimanko saß im Stiftungsrat der INGBE-Stiftung, die nach Benkos Mutter Ingeborg, einer pensionierten Kindergärtnerin, benannt ist.

Ronny Pecik betonte allerdings Ende 2024 auf „Krone“-Anfrage, dass er seit 2009 weder beruflich noch privat „irgendeinen Kontakt zu Limberger und Schimanko“ habe. Die damalige Zusammenarbeit habe nicht im Guten geendet.

Porträt von Michaela Braune
Michaela Braune
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
213.183 mal gelesen
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Ski Nordisch
Große Probleme! Skisprung-Event steht vor dem Aus
157.144 mal gelesen
Die Raw-Air-Tour konnte sich nicht so etablieren, wie es sich die Veranstalter erhofft hatten.
Steiermark
Der tiefe Fall des Winzers und sein Millionen-Grab
133.433 mal gelesen
Nach dem Tod seiner schwer kranken Lebensgefährtin war für den hoch verschuldeten Top-Winzer am ...
Innenpolitik
Aus Österreich abgeschobener Syrer: UNO besorgt
1100 mal kommentiert
Nach 15 Jahren wurde Anfang Juli zum ersten Mal ein syrischer Straftäter in sein Heimatland ...
Außenpolitik
Tote bei russischem Angriff auf Ferienlager
886 mal kommentiert
Während das US-Ultimatum an Wladimir Putin langsam ausläuft, sieht es derzeit nicht nach einem ...
Wirtschaft
Neue US-Zölle für die Schweiz ein „Horrorszenario“
862 mal kommentiert
In der Schweiz wird befürchtet, dass die neuen US-Zölle in der Höhe von 39 Prozent das ...
Mehr Gericht
Schmid eingeladen
Investor Pecik: Verfahren mit Diversion erledigt
Ergeht schriftlich
Kein Urteil, aber Prozessende um Orgasmus-Päpstin
Dubiose Diplome
Falsche Hautärztin behandelte Falten und Fett
Krone Plus Logo
Arzt unter Verdacht
Schwere Vorwürfe: Statt Wunderheilung kam Krebs
Messer gezückt
Drogensüchtiger wollte in Wohnheim Kokain stehlen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf