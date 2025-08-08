Verletzung! Raimann-Klub bangt um Quarterback

Colts-Cheftrainer Shane Steichen hatte in der Partie auf zahlreiche Stammspieler verzichtet, so schonte er die Einser-Garnitur der Offensive Line um Left Tackle Raimann. Der Wiener sah von der Seitenlinie zu, wie Richardson sich verletzte. Für den Quarterback, der in den vergangenen zwei Jahren immer wieder mit Blessuren zu kämpfen hatte, war es ein Rückschlag im Kampf um seinen Stammplatz.