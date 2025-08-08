USA verdoppeln Kopfgeld auf Venezuelas Präsident

Internationaler Strafgerichtshof ermittelt ebenfalls

Der Internationale Strafgerichtshof ermittelt ebenfalls gegen Venezuela wegen möglicher Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Nach der Präsidentschaftswahl im Juli 2024 war der seit 2013 regierende Maduro offiziell zum Sieger erklärt worden. Die Opposition prangerte jedoch Wahlbetrug an. In der Folge kam es zu gewaltsamen Protesten mit 28 Toten und mehr als 2400 Festnahmen. Zuletzt festigte Maduro bei den von der Opposition boykottierten Parlaments- und Regionalwahlen seine Machtposition.