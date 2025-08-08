Antwort auf US-Zölle
Kampagne in Italien: „Wir kaufen europäisch“
Seit Donnerstag sind die neuen US-Zölle auf viele Importe aus der EU in Kraft und die Sorgenfalten der europäischen Staats- und Regierungschefs tiefer. In Italien versucht nun der Verbraucherschutzverband „Movimento Consumatori“ mit einer Kampagne die Binnennachfrage anzukurbeln. „Wir kaufen europäisch“, lautet der Slogan.
Zölle von 15 Prozent auf die meisten EU-Produkte inklusive Autos: So lautet die Einigung, die Trump und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen erzielt hatten. Trump zufolge sollen die Europäer zudem US-Energie für 750 Milliarden Dollar (knapp 650 Milliarden Euro) kaufen und Investitionen von 600 Milliarden Dollar in den USA tätigen. Sollten europäische Unternehmen nicht wie erwartet investieren, droht Trump mit 35-prozentigen Zöllen.
„Die Zölle werden den europäischen Export treffen – mit Auswirkungen auf die Gewinnspannen der Unternehmen, auf die Beschäftigung und auf die Löhne, die in Italien ohnehin schon zu den niedrigsten in Europa gehören“, erklärte Gustavo Ghidini, Präsident des Verbands, den er 1985 gegründet hat, gegenüber der Mailänder Tageszeitung „Corriere della Sera“.
„Gesellschaft als Ganzes schützen“
Der Verband sieht die Kampagne aber nicht als demagogische Aktion gegen die USA. Sie sei als Beitrag zur Stärkung der europäischen Wirtschaft gedacht. „Der Verbraucher und der Arbeitnehmer sind ein und dieselbe Person. Die europäische Produktion zu schützen, bedeutet, die Gesellschaft als Ganzes zu schützen“, so Ghidini.
Der italienische Industriellenverband Confindustria rechnet wegen der US-Zölle mit einem Exportrückgang um 22,6 Mrd. Euro pro Jahr. Besonders problematisch sei laut dem Verband, dass zu den Zöllen auch noch die Abwertung des US-Dollar gegenüber dem Euro hinzukommt – ein Rückgang von 12 bis 13 Prozent seit Jahresbeginn, der sich längerfristig auf bis zu 20 Prozent ausweiten könnte.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.