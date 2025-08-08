Kampagne in Italien: „Wir kaufen europäisch“

Der italienische Industriellenverband Confindustria rechnet wegen der US-Zölle mit einem Exportrückgang um 22,6 Mrd. Euro pro Jahr. Besonders problematisch sei laut dem Verband, dass zu den Zöllen auch noch die Abwertung des US-Dollar gegenüber dem Euro hinzukommt – ein Rückgang von 12 bis 13 Prozent seit Jahresbeginn, der sich längerfristig auf bis zu 20 Prozent ausweiten könnte.