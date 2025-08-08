Schulstartgeld: wichtige Hilfe oder Überförderung?



Wie bewerten Sie die Auszahlung des Schulstartgeldes? Sind Sie mit dem momentanen Modell zufrieden, oder würden Sie sich eine sozial gestaffelte Auszahlung des Startgelds wünschen? Finden Sie die zusätzliche finanzielle Unterstützung für Familien an sich gerechtfertigt, oder ist der Preis für Schulsachen für Sie bereits in den bestehenden Transferleistungen inkludiert?