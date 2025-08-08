Vorteilswelt
Schulstartgeld: wichtige Hilfe oder Überförderung?

Community
08.08.2025 13:18
(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)

Im „Krone“-Forum wird täglich eifrig diskutiert und debattiert. In unserer Rubrik Leserdebatte möchten wir besondere Kommentare hervorheben und die Community um deren Meinung zu einem spannenden Teilaspekt bitten. Heute geht es um die bevorstehende Unterstützung für Eltern: das Schulstartgeld.

In konkreten Zahlen gerechnet bedeutet dies: Für alle Kinder zwischen sechs und 15 Jahren werde zusätzlich zur Familienbeihilfe 121,40 Euro ausbezahlt. Anspruchsberechtigt sind für das Jahr 2025 Familien von etwa 900.000 Kindern. Damit entstehen Kosten von insgesamt rund 110 Millionen Euro.

Im „Krone“-Forum wird dieses Thema leidenschaftlich debattiert. Zwei Aspekte stechen dabei besonders heraus. User Mashedpotatoes ist sehr erfreut über den kleinen Bonus zu Beginn des Schuljahres. Durch die hohe Inflation der letzten Jahre und teils unverhältnismäßig pingelige Ansprüche an die Ausrüstung zu Schulbeginn sei der Bonus mittlerweile mehr als notwendig geworden.

Mashedpotatoes
Ich habe selber schulpflichtige Kinder und muss sagen dass ich sehr dankbar bin für die Schulstarthilfe. Früher hat man es geschafft weil es auch nicht so teuer war und weil Lehrer auch nicht so pingelig bei der Auswahl der Schulsachen waren. Wenn auf der Liste der Schulmaterialien Sachen stehen wie: „Bunstftifte:Jolly, Farber Castell“ oder „Wachsmalstifte: Jaxon oder Caran d‘Ache“ brauchst dich nicht wundern dass man so viel für Schulsachen ausgibt. Natürlich kann man alles vom Vorjahr verwenden. Aber grad auch bei Hausschuhen und Turnschuhen geht viel Geld verloren. Ja, mir ist bewusst dass wenn man Kinder in die Welt setzt, man für diese auch finanziell aufkommen muss, dass ist keine Frage. Trotzdem: seht euch die Inflation der letzten Jahre an und erzählt mir nicht, dass man es „früher doch auch geschafft hat“.
Doch nicht alle Leser sind glücklich über die Auszahlung des Schulstartgeldes. User JGLL beklagt, dass es zu keinem Zeitpunkt in der Vergangenheit dermaßen hohe finanzielle Unterstützung für Kinder gegeben hat. Jährlich rund 2000 Euro Kinderbeihilfe pro Kind sowie der Kinderabsetzbetrag von 70 Euro monatlich sollten laut JGLL bei weitem ausreichen.

JGLL
Nie gab es soviel finanzielle Unterstützung für Familien wie jetzt. Was und wofür ist eigentlich der Kinderabsetzbetrag ca. 50-60 € monatlich oder der Kinderbonus von 2000 € jährlich gedacht?
Manchmal bekommt man das Gefühl, Kinder zu bekommen wird als Erwerbs-und Einkommenstätigkeit gesehen.
Wie bewerten Sie die Auszahlung des Schulstartgeldes? Sind Sie mit dem momentanen Modell zufrieden, oder würden Sie sich eine sozial gestaffelte Auszahlung des Startgelds wünschen? Finden Sie die zusätzliche finanzielle Unterstützung für Familien an sich gerechtfertigt, oder ist der Preis für Schulsachen für Sie bereits in den bestehenden Transferleistungen inkludiert?

Wir freuen uns auf Ihre Meinungen und Kommentare zu diesem Thema!

Stefan Svitak
