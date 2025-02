Prozess nach Messerattacke am Bahnhof Bregenz

Passiert ist der Vorfall am Abend des 7. Dezember 2024 am Bahnhof in Bregenz, als sich ein 15-jähriger Bulgare einem 20-jährigen Syrer zunächst nähert und ohne erkennbaren Grund zu einem Faustschlag gegen dessen Schulter ausholt. Anschließend zieht der Angreifer ein Messer mit einer Klingenlänge von 6,5 Zentimeter aus der Hose und führt Stichbewegungen in Richtung seines Opfers aus. Dem Syrer gelingt zunächst die Flucht, doch wenig später trifft er erneut auf seinen Verfolger. Wieder versucht der Täter ihn mit dem Messer zu attackieren. Der 20-Jährige flüchtet erneut und setzt diesmal auch einen Notruf ab.