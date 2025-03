So rudern die Hersteller bei E-Auto-Plänen zurück

Tatsächlich waren die offiziellen E-Mobilitätspläne damals noch sehr ehrgeizig, in vielen Fällen terminierten Hersteller ihr eigenes Verbrenner-Aus schon deutlich vor dem ultimativen Datum. Das wird nun teilweise überdacht. Audi etwa will eigentlich ab 2026 nur noch neue E-Autos anbieten, investiert laut Medienberichten aber möglicherweise wieder vermehrt in Verbrenner. Schwester VW will offiziell 2035 aufhören mit Benziner und Diesel, fährt intern aber offenbar eine ähnliche Strategie wie der Premium-Ableger. Kern dabei: Einige Verbrenner sollen in Europa länger laufen als ursprünglich avisiert.