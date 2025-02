Aktuelle E-Fuel-Studie wird nicht allen gefallen

Die Studie geht davon aus, dass der Pkw-Bestand in Europa bis zum Jahr 2045 nahezu vollständig elektrifiziert sein wird, während Fahrzeuge mit E-Fuels nur eine marginale Rolle spielen werden. Kritiker sehen diese Prognose als zu optimistisch an. Mit E-Fuels könnte der noch lange vorhandene Verbrenner-Bestand jedenfalls elektrifiziert und dadurch klimaneutral werden. Auch in Ländern, in denen die Elektrifizierung stockt.