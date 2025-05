Bub zahlt der Mutter die Quälereien heim

Hämatome überall

Die Mutter wiederum gibt an, wiederholt vom Buben geschlagen worden zu sein, seit er 15 war. „Als Schlampe, die zu nichts gut ist, hat er mich schon als Neunjähriger beschimpft. Dann hatte ich Hämatome, am Kopf, am Rücken. Mir hat alles weh getan. Und dann kam der Tag mit der Zitrone.“