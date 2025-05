Mehr Tierschutz durch Verbot von Vollspaltböden

Denn fest steht: So groß der ökonomische Vorteil der Vollspaltböden für die Fleischindustrie ist, so schwer wiegen die Nachteile für die Schweine. Wissenschaftlichen Studien zufolge erkranken auf Vollspaltenböden gemästete Schweine etwa deutlich häufiger an Entzündungen der Lunge und der Schleimbeutel als Artgenossen, die ihr kurzes Leben auf Stroh verbringen.