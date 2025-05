Ex-Direktor: „Schau’ mir so was gar nicht an“

Inhalte nur erzählt bekommen

Am Donnerstag stand bereits der dritte Verhandlungstag auf dem Programm. Monika Ring kam wie immer ganz in Weiß gekleidet und musste mitansehen, wie ihr ehemaliger Direktor vor Scham fast im Boden versank. „Ich schaue mir so etwas nicht an, finde es ekelhaft“, meinte er sichtlich irritiert zum Inhalt von Ring auf Instagram und Co. Eine Person seines Vertrauens habe ihm alles beschrieben. Aber er habe dann sofort gewusst, dass „Kindwohlgefährdung vorliegt“ und Ring aufgefordert, „es“ zu löschen. Erfahren habe er von der Nebenbeschäftigung von einem Elternteil – so nimmt er an, denn wer der Mann am Telefon gewesen sei, habe er nicht gefragt. Und dann stellte er noch fest: „Ich habe sie nicht entlassen!“ Er habe alle Infos an die Bildungsdirektion weitergeben und dann von dieser nie wieder etwas gehört.