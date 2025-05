Stocker: „,Nie wieder‘ darf keine Floskel sein“

Mit einem Festakt im Bundeskanzleramt hat die Regierung der Befreiung vom Nationalsozialismus und dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa gedacht. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) dankte allen Befreiern Österreichs und betonte, dass „Nie wieder“ gerade in Zeiten, in denen der Antisemitismus massiv zunehme, mehr sein müsse als eine Floskel.