Mao Fujita: Shootingstar liebt Mozarts Humor

Es gibt sie noch, die Wunderkinder: Der 26-jährige Pianist Mao Fujita gab bereits in der New Yorker Carnegie Hall sein Debüt, auch bei den Salzburger Festspielen kennt man ihn. Im Linzer Brucknerhaus zeigt er am 20. Mai die ganze Bandbreite seines Könnens. Im „Krone“-Talk schwärmt er für Mozarts Humor und sagt, was er von Instagram & Co hält.