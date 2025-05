„Bauernliga“ – Enriques Seitenhieb auf England

In der Champions League kann das 3:0 in Salzburg am 10. Dezember als „Turning-Point“ bezeichnet werden, danach lief es für die in der Endtabelle der Ligaphase nur auf Rang 15 gelegenen Pariser rund. „Der Weg war lang, im November waren wir fast ausgeschieden“, erinnerte Club-Präsident Nasser Al-Khelaifi. Man habe gezeigt, dass man ein großes Team sei. „Wir sind aber noch nicht am Ziel“, betonte er.