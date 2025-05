Kates & Camillas subtile Botschaft an Prinz Harry

Während König Charles im Lounge-Anzug mit seinen Ehrenzeichen und Prinz William Kränze am Grab des unbekannten Soldaten niederlegten, standen Königin Camilla und Prinzessin Kate Seite an Seite an dem mit roten Mohnblumen geschmückten Gedenkort – ein weiterer Beweis ihrer Einheit. An dieser symbolträchtigen Stelle legten sie selbst und einst schon Queen Elizabeth II. und ihre Mutter ihre Brautsträuße nach der Hochzeit ab.