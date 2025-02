Wie der Staat in Handys seiner Bürger schauen kann

Die Welle islamistischer Terrorakte im deutschsprachigen Raum hat am Samstag Villach erreicht: Ein Syrer erstach einen 14-Jährigen, verletzte fünf weitere Menschen. Laut Innenministerium und Polizei hatte der Islamist sich online radikalisiert - bei TikTok-Hasspredigern. Zum wiederholten Male fordern Ermittler daher bessere Überwachungsmöglichkeiten im digitalen Raum – Werkzeuge, mit denen sie in die Smartphone-Chats Verdächtiger schauen können. Aber wie funktionieren solche Tools und wer stellt sie her?