Bernie Weber: „Keine Deals in der Dunkelkammer“

Bernie Weber ist Spitzenkandidat der Bürgerliste „Altach und die Grünen“ und kandidiert bei der kommenden Gemeindewahl für das Amt des Bürgermeisters. „Nach Jahren der Streitigkeiten in der Altacher Gemeindepolitik ist es Zeit für einen echten Neuanfang. Ich will als neuer, unbelasteter Bürgermeister anpacken und gemeinsam mit den Menschen in Altach notwendige und positive Entwicklungen möglich machen“, betont Bernie Weber.