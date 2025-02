Weiter Alarmstufe Rot bei Landesgrünzone

Durchaus an konstruktiven Lösungen interessiert, schlagen die Mitglieder der Allianz vor, Flächen befristet zu widmen. Würden diese beispielsweise als Parkplatz genutzt, könnte die Fläche wieder entsiegelt und rückgeführt werden. In anderen Fällen könnte auch die Widmung als Betriebsgebiet die richtige Strategie sein, bei der aber die Eigentümer einen Beitrag leisten sollten. „Die Grundstückseigentümer erhalten in diesem Fall durch eine Widmung als Bauland eine deutliche Wertsteigerung. Mittels einer Wertabgabe, wie sie beispielsweise der Schweiz existiert, könnten Entsiegelungs- und andere Bodenverbesserungsmaßnahmen finanziert werden“, schlagen die Mitglieder der Allianz für Bodenschutz vor.