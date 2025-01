335 Kilo schwerer Krangreifer fiel auf Arbeiter

Ein 45-jähriger Arbeiter ist am Donnerstag in Vorarlberg bei Erdarbeiten schwer verletzt worden. Er wurde von einem 335 Kilogramm schweren Kran-Teil am Kopf getroffen und stürzte in der Folge über eine Gartenmauer. Der Mann wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, teilte die Vorarlberger Polizei mit.