Unbekannte tobten sich an geparkten Autos aus

Da hatten einige Autobesitzer keine Freude: Zwischen Donnerstag 15 Uhr und Freitagmorgen 6 Uhr haben Unbekannte an vier Pkw in Dornbirn ihre Aggression ausgelassen. Die Täter begaben sich zu einem öffentlichen Parkplatz in der Schlachthausgasse und zerkratzen den Lack der Autos. Zudem machten sie sich auch noch an den Reifen zu schaffen.