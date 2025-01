Kombi-Talent Gfrerer: „Sehe sie sonst nur im TV“

Mit dem Tiroler Johannes Lamparter und dem Pfarrwerfener Stefan Rettenegger zählen zwei ÖSV-Asse beim dreitägigen Event in Tirol zum Favoritenkreis. Letzterer zeigte in Schonach ansteigende Form und hofft auf sein erstes Saison-Stockerl. „Vieles geht in die richtige Richtung“, meinte der 22-Jährige. Dessen älterer Bruder Thomas gewann Donnerstag den provisorischen Wertungsdurchgang. Dieser weiß: „Für richtig weite Sprünge ist es essenziell, sauber zu bleiben und nicht zu aggressiv zu werden.“