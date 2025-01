Dedic: „Schwache Leistung von Anfang an!“

Amar Dedic (Salzburg-Verteidiger): „Schwache Leistung von uns von Anfang an. Die waren einfach deutlich überlegen. Auf so einem Niveau wird man schnell bestraft. Es waren einfach zu viele Fehler und hinten zu leichte einfache Fehler. Gegen so eine Mannschaft kassierst du dann halt ein paar Tore. Die Champions League war eine Nummer zu hoch für uns diese Saison, muss man ehrlich zugeben. Jetzt heißt es: Fokus auf die Liga.“