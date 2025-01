Von der Trachtenparty bis zum Tanzspektakel

Dieses Wochenende warten in OÖ wieder besondere Highlights für Klein und Groß. Während man in Wels beim Stadtball das Tanzbein schwingen lässt, zieht man in Linz im Schörgenhubbad Bahnen für den guten Zweck. Alles rund ums Auto gibt es bei der Automesse in Ried im Innkreis. Wer lieber auf musikalische Unterhaltung setzt, der ist im Donausaal Mauthausen sowie in der Spinnerei Traun und in Hinterstoder genau richtig!