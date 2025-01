Neuroimplantate: Forscher fordern strengere Regeln

Vor allem in den USA, Kanada, China, der Schweiz oder auch in Deutschland laufen bereits zahlreiche einschlägige Studien. In Österreich würden allerdings „nur sehr wenige oder gar keine ähnlichen Studien durchgeführt“, erklärte Raspopovic. Das liege in erster Linie an strengen und langwierigen Zulassungsverfahren für neue Techniken: „Einerseits ist das gut für die Sicherheit, andererseits verwehrt es den am stärksten behinderten Patienten den Zugang zu den modernsten Behandlungen und Geräten“, so der Forscher.