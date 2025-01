Mann hatte 1,3 Kilogramm Schlafmohnkapseln dabei

Einen ungewöhnlichen Fund machten Polizeibeamte bereits am Mittwoch am Inselbahnhof Lindau in Deutschland, direkt an der Grenze zu Vorarlberg: Bei einer Kontrolle fiel den Beamten der Bundespolizei ein Mann auf. Es stellte sich heraus, dass der indische Staatsangehörige keinerlei gültige Dokumente vorweisen konnte.