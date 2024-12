Warum Österreich nicht noch mehr Minister braucht

Das viele Milliarden schwere Budgetloch zwingt uns womöglich bald in ein Spardiktat aus Brüssel, uns alle ganz gewiss in den nächsten Jahren aber auch zu massiven Einsparungen. Je nachdem, ob die für sieben Jahre angelegte rot-weiß-rote Budgetkonsolidierung von einem EU-Defizitverfahren begleitet wird, oder nicht, müssen bis 2031 laut Daten des Finanzministeriums 18,4, oder 18,1 Milliarden Euro eingespart werden. Wie mehrfach berichtet, werden Maßnahmen wie der Klimabonus und die Bildungskarenz (in der aktuellen Form) wohl schnell gestrichen. Eine Regierung, die bei den Bürgern spart, sollte also zunächst bei sich selbst anfangen.