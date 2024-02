So eklatant sind Kosten für Regierung explodiert

„Koste es, was es wolle!“ Die Regierung lebt das in der Pandemie ausgerufene Motto auch bei sich selbst aus. Türkis-Grün beschäftigt eine Rekordzahl an Mitarbeitern. Die Personalkosten sind seit der Übernahme der Kanzlerschaft durch die ÖVP extrem gestiegen, geht aus einer parlamentarischen Anfrage, die der „Krone“ vorliegt, hervor.