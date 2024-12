Zuckerl-Koalition schmiedet Plan für mehr Minister

Industrielle üben Kritik

Vehement gegen das Eingehen eines EU-Defizitverfahrens spricht sich Georg Knill, Präsident der Industriellen Vereinigung (IV) aus. „Es ist fatal in dieser politischen Situation, dass man an ein EU-Defizitverfahren denkt, weil man dann offensichtlich weniger sparen muss“, kritisiert Knill im Lichte des viele Milliarden schweren Budgetlochs. „Dabei wird die Souveränität des Landes aufgegeben – so auf die Art ,liebe EU sag‘ mir, was ich tun muss‘: Das ist eine Selbstaufgabe“, so der IV-Präsident in Richtung Sozialdemokraten. Von allen drei Parteien fordert Knill indes mehr Tempo bei den Verhandlungen ein.