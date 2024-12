Was sich für Autofahrer im neuen Jahr alles ändert

Was man vermutlich gleich an den Spritpreisen sehen wird: Der Preis fürs CO2 steigt, allerdings in überschaubarem Maß. Pro Liter sind es rund drei Prozent, die zusätzlich aufgeschlagen werden. Es kann auch noch etwas mehr werden, weil der Klimabonus voraussichtlich sinkt oder wegfällt. Der ÖAMTC empfiehlt, beim Autokauf auf einen geringen Verbrauch zu achten. No na.