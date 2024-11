Ab sofort ist die digitale Vignette erhältlich

Die Klebevignette – für das Jahr 2025 ist sie seegrün - liegt erst ab 21. November an den üblichen Verkaufsstellen auf. Diese – also etwa Autofahrerklubs, Tankstellen, Trafiken, Forstinger und A.T.U. – dürfen die digitale Version bereits gut eine Woche vorher verkaufen. Außerdem ist sie online bei der Asfinag bzw. in der entsprechenden App zu bekommen.