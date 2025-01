Wie Sie wichtigen Geräten im WLAN Vorrang geben

Je mehr Geräte sich im (WLAN-)Netzwerk tummeln, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich in puncto Datenfluss oder Reaktionszeiten auf Server-Anfragen (Ping) in die Quere kommen – und so auch nicht optimal funktionieren. Wenn etwa der Netflix-Stream hin und wieder holpert, ist das zwar nervig, doch nicht so schlimm, wie wenn Zoom-Meetings abschmieren oder keine stabile Verbindung zum Firmennetzwerk aufgebaut werden kann. Abhilfe bringt die Fritzbox-Funktion „Priorisierung“, mit der in den Router-Einstellungen exakt festgelegt wird, welche Geräte oder Anwendungen bei voll ausgelasteter Internetverbindung vorrangig behandelt werden.