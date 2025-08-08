Bub verdient mit Kartenspiel mehrere Millionen

Mutter Leslie war überzeugt, „dass Alex letztendlich die Lust daran verlieren würde, so wie es Jungen seines Alters tun“. Sie täuschte sich. Das Spiel war schnell ausverkauft und die Familie ließ daraufhin die zehnfache Menge herstellen. Im ersten Jahr spülte das Kartenspiel 1,1 Million Dollar in die Sparbüchse des Buben. Der genaue Betrag, den Butler jetzt für den Rechteverkauf erhalten hat, wurde nicht bekannt gegeben.