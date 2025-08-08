Schwere Vorwürfe: Statt Wunderheilung kam Krebs

Schon einmal hatte ein Kärntner Krebs überlebt. Beim zweiten Mal suchte er auch in der Alternativmedizin Hilfe – und landete bei einem Kräuterkundler sowie einem Facharzt, die ihm versprochen haben sollen, durch eine Wunderkur krebsfrei zu sein. Doch es kam anders. Und nun hat die Staatsanwaltschaft das Duo im Visier.