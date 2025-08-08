Schwere Vorwürfe: Statt Wunderheilung kam Krebs

Alles Gute zum 70er, Schneckerl!
„Krone“-Stopplicht
Schon einmal hatte ein Kärntner Krebs überlebt. Beim zweiten Mal suchte er auch in der Alternativmedizin Hilfe – und landete bei einem Kräuterkundler sowie einem Facharzt, die ihm versprochen haben sollen, durch eine Wunderkur krebsfrei zu sein. Doch es kam anders. Und nun hat die Staatsanwaltschaft das Duo im Visier.
Sechs Jahre lang hatte ein Kärntner schon einmal gegen ein Lymphom gekämpft. Als Jahre später der Verdacht auf Prostatakrebs aufkam, suchte der Mann nicht nur schulmedizinische Hilfe, sondern vertraute sich auch einem Alchemisten an, von dem seine Frau beim Friseur gehört hatte. Der ehemalige Wirt praktiziert Kräuterkunde nach Art des legendären Templer-Ordens.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.