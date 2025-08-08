Sturm-Juwel war schon als Balljunge scharf

So will Netanyahu Hamas endgültig besiegen
So ärgerlich der Sturm-Test am Mittwoch gegen Straßburg (2:3) auch war – die Franzosen rückten entgegen aller Abmachungen mit einer halben B-Elf an –, so aufschlussreich war die knappe Testniederlage für Trainer Jürgen Säumel. Nach Toren von Leon Grgic und Jacob Hödl ist klar: Um den schwarz-weißen Nachwuchs muss sich keiner Sorgen machen.
Nach dem internationalen Test gegen Straßburg ist vor dem ewigen Bundesliga-Schlager am Sonntag gegen Rapid. Am Donnerstag leckte Sturm beim Regenerationsprogramm seine Wunden – mit Johnston, Aiwu (beide für Rapid fraglich) und Oermann (Sonntag wohl kein Thema) hat der Meister den ein oder anderen Patienten im Lazarett.
