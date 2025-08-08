Sturm-Juwel war schon als Balljunge scharf

So ärgerlich der Sturm-Test am Mittwoch gegen Straßburg (2:3) auch war – die Franzosen rückten entgegen aller Abmachungen mit einer halben B-Elf an –, so aufschlussreich war die knappe Testniederlage für Trainer Jürgen Säumel. Nach Toren von Leon Grgic und Jacob Hödl ist klar: Um den schwarz-weißen Nachwuchs muss sich keiner Sorgen machen.